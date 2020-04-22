Почти три десятка пациентов выписаны из полевого госпиталя в Бергамо

Из полевого госпиталя в Бергамо, который помогали возводить российские специалисты, выписаны первые пациенты, полностью вылечившиеся от коронавируса. Отрицательные тесты получили 29 человек.

В госпитале продолжают работать врачи из России. В мобильном медицинском учреждении до сих пор не зарегистрировано ни одного летального случая с коронавирусом.

"Пациентов, которых мы уже вписали из госпиталя, на сегодня насчитывается 29. Из отделения интенсивной терапии, которой управляют наши российские коллеги, в общем выписаны восемь пациентов, они были переведены в палаты уровнем ниже. Они должны полежать какое-то время в терапии, прежде чем быть окончательно выписанными. Работы, которые проводили на этих неделях, были очень важными, и я хочу заметить, что пока что в данном госпитале нет ни одного погибшего", — цитирует начальника полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти Минобороны России.

Волотти также отметил, что российские врачи работают "очень профессионально". Сейчас в госпитале остается 41 пациент, всего было принято 70 человек.

Прием пациентов в полевом госпитале Бергамо начался 8 апреля. Со стороны российских военных задействовано 8 врачебно-сестринских бригад.