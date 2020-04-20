В общей сложности 165 154 человека умерли от пандемии COVID-19 по всему миру.
Таковы данные университета Хопкинса (США), ведущего статистику распространения коронавируса.
По данным университета,
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 2402798 по всему миру,
Группа Всемирного банка, как ожидается, запустит пакет неотложной финансовой помощи в более чем 100 странах уже к концу апреля. На поддержу борьбы с пандемией будет направлено $ 160 млрд в течение ближайших 15 месяцев.
Азиатский банк развития и Межамериканский банк развития, взяли на себя обязательства направить в фонд помощи странам,пострадавшим от коронавируса $ 80 млрд.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.