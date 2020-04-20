В мире 165 тысяч человек погибли от коронавируса

В общей сложности 165 154 человека умерли от пандемии COVID-19 по всему миру.

Таковы данные университета Хопкинса (США), ведущего статистику распространения коронавируса.

По данным университета,

Соединенные Штаты - мировой лидер по пандемии - зарегистрировали 39 090 смертей от вируса,

Италия (2 место по смертности) сообщила, что число погибших составило 23 227,

в Испании погибли 20 639

Число заражений

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 2402798 по всему миру,

лидируют Соединенные Штаты - 735 287,

за США следует Испания - 195 944,

Италия - 175 925.

Благоприятный исход заболевания

Общее число людей, выздоровевших от этой болезни, достигло 602 793 человек во всем мире.

Наиболее пострадавшие страны получат поддержку международных банков

Группа Всемирного банка, как ожидается, запустит пакет неотложной финансовой помощи в более чем 100 странах уже к концу апреля. На поддержу борьбы с пандемией будет направлено $ 160 млрд в течение ближайших 15 месяцев.

Азиатский банк развития и Межамериканский банк развития, взяли на себя обязательства направить в фонд помощи странам,пострадавшим от коронавируса $ 80 млрд.