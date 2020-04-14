В Германии эпидемиолог предложил заразить коронавирусом всю молодежь

Ведущий немецкий эпидемиолог призывает правительство своей страны снять требования социального дистанцирования и самоизоляции.

Профессор Александр Кекуле считает, что изоляция может продолжаться слишком долго и нанести больший ущерб, чем сам вирус:

"Невозможно ждать появления вакцины. Самое быстрое, что мы можем сделать, это подготовить вакцину за шесть месяцев (напомним, ВОЗ считает, что понадобится минимум год —Прим. ред.). Мы не можем позволить себе оставаться под замком так долго. Если мы это сделаем, то разрушим и наше общество, и нашу культуру", — считает профессор.

Что же предлагает эпидемиолог

Кекуле считает, что из карантина нужно выходить немедленно. Он даже разработал план "трех шагов":

пожилые люди и те, у кого есть хронические болезни, должны оставаться в изоляции;

необходимо перейти от социального дистанцирования к "интеллектуальному", т.е. каждый человек должен строго следить за собой: носить маску, не трогать лицо руками и т.д;

специально заразить коронавирусом молодое население Германии:

"Те, кто моложе 50 лет, вряд ли умрут или серьёзно заболеют от коронавируса. Мы должны позволить им заразиться, чтобы они могли выработать иммунитет".