Европа может закрыть границы до осени

Границу стран Шенгенской зоны могут закрыть минимум до осени из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, такие меры нужны, поскольку в разных странах Европы наблюдаются разные эпидемиологические ситуации.

На 13 апреля назначено обращение французского лидера к своему народу. Он может заявить о закрытии границ Евросоюза, в том числе и между странами объединения. Решение о закрытии европейских границ было принято руководством ЕС ещё в середине апреля.