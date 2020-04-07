Посол: в США слишком мало россиян, желающих вернуться на родину

Граждан России, находящихся в США, не могут пока эвакуировать на родину. Проблема в том, что их так мало, что не набирается даже одного самолета.

Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, всем, кто желает вернуться в Россию, необходимо заполнить анкету на портале госуслуг.

Согласно сообщению, размещенному на странице посольства в социальной сети, сейчас сотрудники диппредставительства разыскивают россиян в разных штатах Америки.

Ранее сообщалось, что россияне, застрявшие за границей, начали получать деньги. Выплаты производятся на их банковские карты с 6 апреля.