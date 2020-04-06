Россияне, оставшиеся за рубежом, сегодня начнут получать деньги

На банковские карты россиян, застрявших в разных странах мира, начнут поступать деньги. Выплаты от правительства России начнутся 6 апреля.

Материальную поддержку получат те, кто не может вернуться на родину не по своим причинам. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Общая сумма, которую получат россияне, составляет порядка 500 миллионов рублей.

"Выплаты будут зачисляться на карточки граждан в срок до 48 часов после подачи соответствующего заявления, и первые средства начнут поступать уже сегодня", — отметил глава российского кабмина.

Ранее он призвал оставшихся за границей россиян более ответственно подходить к вопросу эвакуации. Большое количество зарегистрировавшихся на спецрейсы туристов не явились на посадку, в результате чего самолеты прилетели в Россию полупустыми.