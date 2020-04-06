Россия и Армения будут вместе бороться с коронавирусом

Телефонные переговоры провели сегодня Владимир Путин и Никол Пашинян. Центральной темой разговора президента России и премьера Армении стала борьба с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, власти Армении выражают России благодарность за оказанную помощь.

"Обсуждены предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции", — говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что в Армении не хватает медиков. Власти объявили срочный набор реаниматологов, лаборантов, терапевтов, врачей общего профиля, медсестер и сиделок.