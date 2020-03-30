Супруги умерли в один день после 65 лет совместной жизни из-за COVID-19

Семейная пара из Чикаго прожила вместе 65 лет. Однако жизнь супругов трагически прервалась с разницей всего в несколько часов. Они стали жертвами коронавируса нового типа. О трагедии сообщил их внук Стивен Нэш в Twitter.

Умершие мужчина и женщина оставили после себя шестерых детей и 18 внуков.

По состоянию на утро 30 марта в США количество инфицированных коронавирусом составляет более 143 тысяч человек. От опасного недуга уже скончались 2,5 тысячи человек.