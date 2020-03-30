Семейная пара из Чикаго прожила вместе 65 лет. Однако жизнь супругов трагически прервалась с разницей всего в несколько часов. Они стали жертвами коронавируса нового типа. О трагедии сообщил их внук Стивен Нэш в Twitter.
Умершие мужчина и женщина оставили после себя шестерых детей и 18 внуков.
По состоянию на утро 30 марта в США количество инфицированных коронавирусом составляет более 143 тысяч человек. От опасного недуга уже скончались 2,5 тысячи человек.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.