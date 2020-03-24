Режим ЧС ввели в одном из регионов Украины

Уже в двух областях Украины введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее его объявили в Харьковской области, теперь к ней присоединилась и Львовская.

Решение приняли местные власти.

"По итогам заседания принято решение об определении ситуации на территории области в связи с распространением ОРВИ, вызванной коронавирусом, как чрезвычайной ситуации медико-биологического характера регионального уровня", — заявили в областной администрации по итогам заседания спецкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Сейчас во Львовской области официально подтверждено два случая коронавируса. Всего на Украине их 73.

Напомним, что на Украине отложили старт весеннего призыва в армию. Обычно он начинался в апреле, а в этом году — в мае.