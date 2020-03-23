В США ждут ухудшения ситуации с коронавирусом

Начавшаяся рабочая неделя принесет новые случаи заболевания коронавирусом в США. В стране ждут ухудшения ситуации.

Такое мнение высказал главный санитарный врач США.

"Я хочу, чтобы американцы осознали: на этой неделе ситуация будет ухудшаться. Коронавирус распространяется, поэтому мы хотим, чтобы люди не покидали своих домов", — напомнил Джером Адамс.

Он отметил, что молодые американцы игнорируют предупреждения и повсеместно нарушают режим самоизоляции.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в трех штатах США на борьбу с коронавирусом вышла Нацгвардия.