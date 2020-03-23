Начавшаяся рабочая неделя принесет новые случаи заболевания коронавирусом в США. В стране ждут ухудшения ситуации.
Такое мнение высказал главный санитарный врач США.
"Я хочу, чтобы американцы осознали: на этой неделе ситуация будет ухудшаться. Коронавирус распространяется, поэтому мы хотим, чтобы люди не покидали своих домов", — напомнил Джером Адамс.
Он отметил, что молодые американцы игнорируют предупреждения и повсеместно нарушают режим самоизоляции.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в трех штатах США на борьбу с коронавирусом вышла Нацгвардия.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.