В США бороться с коронавирусом будет Нацгвардия

С трех штатах США на борьбу с коронавирусом выйдет Нацгвардия. Ее развернули по указу президента.

Об этом сообщил Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

"Штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон уверены, что силы Национальной гвардии помогут эффективно бороться с данным кризисом. Мы подписали то, что должны были, это вступило в силу", — подчеркнул американский лидер.

Он также отметил, что аналогичную работу сейчас ведут и в других штатах страны. Оплачивать размещение армейских подразделений будет Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США.

Ранее сообщалось, что в США из-за коронавируса предлагают выпускать из тюрем "неопасных преступников". В их число попадут те, кому исполнилось 50 лет, у кого есть заболевания сердца и легких, и тех, кто отбывает наказание менее года.