С трех штатах США на борьбу с коронавирусом выйдет Нацгвардия. Ее развернули по указу президента.
Об этом сообщил Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.
"Штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон уверены, что силы Национальной гвардии помогут эффективно бороться с данным кризисом. Мы подписали то, что должны были, это вступило в силу", — подчеркнул американский лидер.
Он также отметил, что аналогичную работу сейчас ведут и в других штатах страны. Оплачивать размещение армейских подразделений будет Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США.
Ранее сообщалось, что в США из-за коронавируса предлагают выпускать из тюрем "неопасных преступников". В их число попадут те, кому исполнилось 50 лет, у кого есть заболевания сердца и легких, и тех, кто отбывает наказание менее года.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.