В США из-за коронавируса предлагают выпускать заключенных из тюрем

Ведь еще в конце прошлой недели сразу три организации общественного здравоохранения США заявили, что в стране "широкомасштабная нехватка" тестов на коронавирус.

И, основываясь на этом сообщении, Совет по надзору за тюрьмами Нью-Йорка призвал должностных лиц "начать освобождение уязвимых групп населения и тех, кто сидит за "незначительные" правонарушения:

тех, кому уже за 50 лет;

тех, у кого есть такие заболевания здоровья, как болезни легких и сердца;

тех, кто содержится под стражей за нарушения условно-досрочного освобождения, такие как отсутствие комендантского часа;

тех, кто отбывает наказание менее года.

В противном случае, как утверждает ио председателя Совета по исправлению Жаклин Шерман,

"численность заключенных угрожает сокрушить систему здравоохранения городских тюрем, а также ее основные операции.'

По ее словам, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в тюрьмах, нужно в одном только Нью-Йорке выпустить более 2 тысяч заключенных.

"Есть все основания опасаться того, что вспышка болезни может быстро распространиться через обширную сеть федеральных тюрем и тюрем Штатов, окружных тюрем и центров содержания под стражей", — заявила Шерман.