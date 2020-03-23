Ведь еще в конце прошлой недели сразу три организации общественного здравоохранения США заявили, что в стране "широкомасштабная нехватка" тестов на коронавирус.
И, основываясь на этом сообщении, Совет по надзору за тюрьмами Нью-Йорка призвал должностных лиц "начать освобождение уязвимых групп населения и тех, кто сидит за "незначительные" правонарушения:
В противном случае, как утверждает ио председателя Совета по исправлению Жаклин Шерман,
"численность заключенных угрожает сокрушить систему здравоохранения городских тюрем, а также ее основные операции.'
По ее словам, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в тюрьмах, нужно в одном только Нью-Йорке выпустить более 2 тысяч заключенных.
"Есть все основания опасаться того, что вспышка болезни может быстро распространиться через обширную сеть федеральных тюрем и тюрем Штатов, окружных тюрем и центров содержания под стражей", — заявила Шерман.
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СПРАВКА от "Правда.Ру"
Более 2,2 миллиона человек находятся в заключении в Соединенных Штатах — больше, чем где-либо в мире.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.