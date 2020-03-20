Россиянам советуют покинуть Колумбию, пока открыты границы

Колумбия приостанавливает международное авиасообщение. Запрет на полеты вступит в силу 23 марта.

Сейчас в этой стране находятся около 200 российских туристов. МИД рекомендует им скорее покинуть Колумбию, пока есть транспортная возможность.

"По данным миграционной службы Колумбии, в стране находятся около 200 российских туристов. С 23 марта Колумбия приостанавливает международное авиасообщение сроком на 30 дней, что станет препятствием для выезда из страны, поэтому МИД РФ рекомендует всем российским гражданам покинуть Колумбию в случае необходимости в ближайшее время", — пояснил пресс-секретарь российского посольства в Боготе Евгений Наумов.

Сейчас уже отменяются некоторые рейсы и их маршруты, однако возможность вернуться на родину еще есть.

Стоит отметить, что, помимо отмены международного авиасообщения, Колумбия также вводит запрет на въезд на свою территорию для всех иностранцев. Ограничение коснется и граждан Колумбии.

Напомним, что сейчас российские дипломаты пытаются вызволить из Франции российских туристов. Они находятся на круизном лайнере у берегов Марселя, но местные власти не позволяют пассажирам сойти на берег.