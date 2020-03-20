В МИД Франции направлена нота по ситуации с российскими туристами

Тридцать пять россиян продолжают оставаться на борту лайнера Costa Pacifica. Он стоит у берегов Марселя.

Российские дипломаты пытаются эвакуировать соотечественников. Но власти Франции не дают разрешения пассажирам сойти на берег.

"Исходя из запрета, введённого правительством Испании на заход круизных судов в порты этой страны, лайнер изменил маршрут и направился в Марсель с расчётом прибытия 19 марта. Власти Франции не дают согласия на выход туристов в Марселе", — пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это стало причиной направления в МИД Франции ноты протеста. Российская сторона ожидает, что туристы сойдут на берег 21 марта. В этот же день их эвакуируют на родину.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Ростуризм опубликовал контакты экстренной связи за рубежом. Всех туристов, которые находятся за пределами России, просят связаться с посольствами и дать свои контакты.