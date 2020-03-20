НАТО принял решение помочь Турции в решении сирийского кризиса.
О намерении альянса предложить помощь Анкаре рассказало сегодня сирийское мониторинговое агентство "SMM Syria".
По данным агентства, НАТО планирует вмешаться в конфликт на северо-западе арабской республики.
"Страны-члены НАТО изучают, что можно сделать для поддержки усилий Турции в сирийском кризисе. Проще говоря, европейцы собираются поддержать военные преступления Эрдогана в Сирии …", — сообщает "SMM Syria".
Причиной такого решения эксперты агентства считают ситуацию с беженцами на границе Греции, которая спровоцирована турецким президентом Эрдоганом.
И нынешнее заявление, вероятнее всего, сделано на случай, если не удастся договориться о дальнейшем сдерживании Турцией потока мигрантов иными способами. Страны ЕС вряд ли по-настоящему готовы отправлять свои войска в Идлиб. Ведь они понимают, что потери солдат неминуемо будут.
"Турция только за две недели потеряла 200 военнослужащих убитыми и ранеными, и более сотни единиц техники, и это с учётом того, что сирийские войска не вступали в открытое противостояние. Пойдёт ли Европа на нечто подобное?", — задаются вопросам в сирийском мониторинговом агентстве.
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