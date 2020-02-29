Турция открыла границу с Европой для сирийских беженцев

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил о решении открыть турецко-европейскую границу для беженцев из Сирии. По его словам, Турция не справляется с потоком мигрантов из-за волны эскалации в Идлибе. Эрдоган обвиняет сирийские правительственные силы в "кровавых атаках".

По словам Эрдогана, сейчас в Турции находятся около 3,7 миллиона мигрантов. Еще около 1,5 миллиона скопились у границ страны из-за обострения ситуации в Идлибе. Президент Турции утверждает, что границу с Болгарией и Грецией пересекли уже 18 тысяч беженцев.