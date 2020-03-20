В Индии впервые с 2015 года исполнен смертный приговор суда

Четверо мужчин были казнены в Индии по приговору суда за совершенное в 2012 групповое изнасилование и убийство 23-летней девушки.

Как сообщает DailyMail,

"сегодня рано утром они были повешены в тюрьме строгого режима Тихар в Дели, Индия. Их смерть стала первой казнью в стране с 2015 года".

Как следует из материалов дела (а оно, отмечает издание, было очень громким), все четверо мужчин были приговорены к смертной казни судом первой инстанции еще в 2013 году.

Всего в преступлении участвовали шестеро насильников, но

один из них был несовершеннолетним — ему тогда было 17 — и суд приговорил к 3 годам тюрьмы (это максимально возможное для несовершеннолетних наказание по индийским законам);

еще один покончил с собой в тюрьме в 2013 году.

Долгий срок от суда до казни

Приведение приговора в исполнение оттягивалось из-за того, что осужденные подавали ходатайства с просьбой о смягчении им наказания до пожизненного заключения. Когда прошения дошли до Верховного суда и были им отклонены, казнь состоялась.

Как отмечает DailyMail, в 2012 году