Четверо мужчин были казнены в Индии по приговору суда за совершенное в 2012 групповое изнасилование и убийство 23-летней девушки.
Как сообщает DailyMail,
"сегодня рано утром они были повешены в тюрьме строгого режима Тихар в Дели, Индия. Их смерть стала первой казнью в стране с 2015 года".
Как следует из материалов дела (а оно, отмечает издание, было очень громким), все четверо мужчин были приговорены к смертной казни судом первой инстанции еще в 2013 году.
Всего в преступлении участвовали шестеро насильников, но
Приведение приговора в исполнение оттягивалось из-за того, что осужденные подавали ходатайства с просьбой о смягчении им наказания до пожизненного заключения. Когда прошения дошли до Верховного суда и были им отклонены, казнь состоялась.
Как отмечает DailyMail, в 2012 году
"инцидент вызвал возмущения по всей стране и привел к тому, что в Индии были приняты новые законы по борьбе с изнасилованиями".
Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.