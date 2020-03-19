В Италии военных привлекли к транспортировке гробов в крематории

В Италии в городе Бергамо, провинция Ломбардия, власти отказались принимать больных с коронавирусом. Местный крематорий переполнен трупами.

Military trucks take coffins out of Bergamo

Италия поставила печальный рекорд

В Италии в среду было зафиксировано наибольшее увеличение числа умерших от инфекции коронавирусом за сутки — 475, число зараженных увеличилось почти на 3000 человек. Большинство были из Ломбардии, где расположен Бергамо. Похоронные бюро там перегружены работой, сообщает местная пресса

Трупы увозят на военных грузовиках

На видео, распространяемом в интернете жителями Бергамо, видна длинная очередь военных грузовиков, которые ездят по улицам города ночью и загружаются гробами на кладбище.

Ранее власти в Бергамо обратились за помощью к соседним регионам в кремации погибших, так как местный крематорий не справляется. Несколько муниципалитетов в соседней провинции Монца, в Модене и Эмилия-Романье, согласились помочь.

Представитель военных подтвердил в четверг, что 15 грузовиков и 50 солдат были командированы для доставки трупов в соседние провинции. Около 60 гробов были доставлены в окрестные крематории, пишет Bild.

"Лечить больных больше не можем"

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана сообщил об окончательном крахе системы здравоохранения в своей провинции из-за чрезвычайно большого количества больных.

"К сожалению, количество инфицированных не снижается. В ближайшее время мы уже не сможем обеспечить лечение больным", — сказал он в среду. Фонтана обратился с призывом к гражданам соблюдать комендантский час: "Каждый выход из квартиры — это риск для вас и других, мы требуем этой жертвы, чтобы спасти человеческие жизни".

Итальянцы продолжают нарушать карантин

В Ломбардии зарегистрировано около половины из более чем 30 000 официально зарегистрированных случаев коронавируса в Италии.

Однако итальянцы продолжают нарушать карантин. Отслеживание их мобильных телефонов доказало, что 40 процентов населения Бергамо по-прежнему удаляются больше, чем на 300 метров от собственного дома, как того требует карантин.

От 10-20%, по официальным оценкам, отклоняются от маршрута, если речь идет только о разрешенных походах в магазин, посещении врача, дороги на работу и оттуда — домой.

Власти Италии в настоящее время рассматривает полный запрет даже на прогулки, бег трусцой и велосипедные прогулки — что до сих пор все еще было разрешено.