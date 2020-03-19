40 станций лондонского метро закроют из-за коронавируса

Сорок станций метро в Лондоне закрыли. Причиной тому стало распространение коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора транспорта Лондона Tfl. Отмечается, что станции, которые попали под закрытие с 19 марта, не являются пересадочными. А с 20 марта полностью закроют линию Waterloo & City line.

"Я призываю лондонцев использовать общественный транспорт только в случае крайней необходимости", — подчеркнул мэр британской столицы Садик Хан.

Стоит отметить, что сейчас в Британии зарегистрировано 2626 случаев заражения коронавирусом, из них 104 летальных исхода.

Ранее карантин в общественном транспорте ввели на Украине. Гражданам рекомендовали пользоваться автобусами, троллейбусами и маршрутками только в том случае, если в салоне находится до 10 человек. Однако украинцы повсеместно это требование игнорируют.