Украинцы отказались соблюдать карантин на транспорте

На Украине не соблюдаются новые правила пользования общественным транспортом, принятые в связи с карантином по COVID19. Это влияет на репутацию властей и сводит на нет все принимаемые меры.

C 18 марта на Украине указом президента было запрещено нахождение в маршрутках или троллейбусе более 10 и 20 человек соответственно, а также пассажиров без масок. Метро в Киеве и других городах было закрыто.

Киев: люди кашляют и никто не реагирует

Однако, газета "Страна" сообщает, что в Киеве частные маршрутные такси наполняют салон до полной загрузки сидячих мест, водители пускают пассажиров без масок. Если транспорт и ходит полупустой, то это связано не с ограничением, а с уменьшением пассажиропотока.

Корреспондент газеты решил дождаться муниципального автобуса №56.

"В салоне было более пятидесяти человек. В масках не более десяти людей. Нет даже кондуктора, который мог бы контролировать соблюдение ограничений. Есть люди, которые кашляют, но все реагируют спокойно", — рассказал репортер.

Харьков: люди пытаются быть солидарными

Из Харькова передают, что ситуация похожая. В наземном транспорте больше, чем по 20 пассажиров. В маршрутке ограничение количества пассажиров пытаются соблюдать.

"Женщина уступила свое место пенсионерке с инвалидностью. Поскольку водитель требовал, чтобы она вышла", — рассказывает корреспондент медиа-группы "Объектив".

Днепр: получается не у всех

Днепровский сайт "В городе" сообщает, что в Днепре норму в 10 человек "соблюдать получалось не у всех". Во многих автобусах были заняты как все сидячие места, так и были стоящие пассажиры.

Неспособность обеспечить принятые меры влияет на репутацию властей и сводит на нет все принимаемые меры по локализации болезни.