На Украине не соблюдаются новые правила пользования общественным транспортом, принятые в связи с карантином по COVID19. Это влияет на репутацию властей и сводит на нет все принимаемые меры.
C 18 марта на Украине указом президента было запрещено нахождение в маршрутках или троллейбусе более 10 и 20 человек соответственно, а также пассажиров без масок. Метро в Киеве и других городах было закрыто.
Однако, газета "Страна" сообщает, что в Киеве частные маршрутные такси наполняют салон до полной загрузки сидячих мест, водители пускают пассажиров без масок. Если транспорт и ходит полупустой, то это связано не с ограничением, а с уменьшением пассажиропотока.
Корреспондент газеты решил дождаться муниципального автобуса №56.
"В салоне было более пятидесяти человек. В масках не более десяти людей. Нет даже кондуктора, который мог бы контролировать соблюдение ограничений. Есть люди, которые кашляют, но все реагируют спокойно", — рассказал репортер.
Из Харькова передают, что ситуация похожая. В наземном транспорте больше, чем по 20 пассажиров. В маршрутке ограничение количества пассажиров пытаются соблюдать.
"Женщина уступила свое место пенсионерке с инвалидностью. Поскольку водитель требовал, чтобы она вышла", — рассказывает корреспондент медиа-группы "Объектив".
Днепровский сайт "В городе" сообщает, что в Днепре норму в 10 человек "соблюдать получалось не у всех". Во многих автобусах были заняты как все сидячие места, так и были стоящие пассажиры.
Неспособность обеспечить принятые меры влияет на репутацию властей и сводит на нет все принимаемые меры по локализации болезни.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.