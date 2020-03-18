Кипр перестанет принимать самолеты с иностранцами

Пассажирские самолеты, прилетевшие из 28 стран мира, оказались под запретом на Кипре, который страна вводит с 21 марта.

Иностранные рейсы не будут принимать аэропорты Ларнаки и Пафоса. В число запрещенных стран попали Бахрейн, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Египет, Эстония, Германия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Иордания, Латвия, Ливан, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Катар, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания и Греция.

"С 3:00 по кипрскому времени 21 марта 2020 года на 14 дней запрещено, за исключением грузовых рейсов, выполнять полёты в аэропорты Ларнаки и Пафоса", — говорится в указе министра здравоохранения Кипра Константиноса Иоанну.

Сейчас в стране зафиксировано 49 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что Евросоюз закрыл внешние границы.