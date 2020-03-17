С 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса Евросоюз закрывает границы Шенгенской зоны.
Внешние границы Евросоюза будут закрыты, как минимум, в течение 30 дней.
Об этом решении сообщил во время телеобращения к нации Эмманюэль Макрон, президент Франции.
"Начиная со вторника, поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются. Это консолидированное решение, принятое совместно 16 европейскими лидерами", — сказал Макрон.
По словам президента, стало окончательно ясно, что угроза коронавируса — реальность:
"Мы находимся в состоянии войны. Наш враг невидим, но он есть, и он наступает. Я вновь прошу вас всех сохранять спокойствие и оставаться дома. Напоминаю, что угроза, которую принес коронавирус, очень серьезна. Поэтому любые нарушения установленных в целях профилактики его распространения правил будут наказываться", — предупредил французский лидер.
Согласно последним данным о распространении коронавируса, Франция занимает четвертое место в Европе по количеству зараженных. На момент публикации материала там
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