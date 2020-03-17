Евросоюз закрывает внешние границы

С 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса Евросоюз закрывает границы Шенгенской зоны.

Внешние границы Евросоюза будут закрыты, как минимум, в течение 30 дней.

Об этом решении сообщил во время телеобращения к нации Эмманюэль Макрон, президент Франции.

"Начиная со вторника, поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются. Это консолидированное решение, принятое совместно 16 европейскими лидерами", — сказал Макрон.

Лидеры ЕС осознали опасность COVID-2019

По словам президента, стало окончательно ясно, что угроза коронавируса — реальность:

"Мы находимся в состоянии войны. Наш враг невидим, но он есть, и он наступает. Я вновь прошу вас всех сохранять спокойствие и оставаться дома. Напоминаю, что угроза, которую принес коронавирус, очень серьезна. Поэтому любые нарушения установленных в целях профилактики его распространения правил будут наказываться", — предупредил французский лидер.

Ситуация с коронавирусом во Франции

Согласно последним данным о распространении коронавируса, Франция занимает четвертое место в Европе по количеству зараженных. На момент публикации материала там

зарегистрировано 6653 случаев заражения COVID-2019,

из них умерли 148 человек.

О том, как складывается картина пандемии коронавируса на утро 17 марта в мире, читайте в материале на сайте.