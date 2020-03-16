За сутки коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения сегодня сообщила, что за сутки, 16 марта, в мире число зараженных коронавирусом увеличилось почти на 14 тысяч человек. Умерли от COVID-2019 - 862.
Темпы распространения заболевания нарастают, буквально, на глазах.
Как следует из аналитического отчета ВОЗ,
Сложнее всего в Европе обстановка складывается в
|
заражений
|
смертей
|
Италия
|
27980
|
2158
|
Испания
|
9942
|
342
|
Германия
|
7272
|
17
|
Франция
|
6633
|
148
¹данные актуальны на момент публикации материала
Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус.рф.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.