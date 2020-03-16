За сутки коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения сегодня сообщила, что за сутки, 16 марта, в мире число зараженных коронавирусом увеличилось почти на 14 тысяч человек. Умерли от COVID-2019 - 862.

Темпы распространения заболевания нарастают, буквально, на глазах.

Как следует из аналитического отчета ВОЗ,

на 00:00 часов 17 марта в 151 стране мира было

зарегистрировано 167511 зараженных коронавирусом, из них в Китае (очаге эпидемии) - 29

летальных исходов - 6606, из них вне Китая - 3388.

Сложнее всего в Европе обстановка складывается в

заражений смертей Италия 27980 2158 Испания 9942 342 Германия 7272 17 Франция 6633 148

¹данные актуальны на момент публикации материала

В России

число зараженных коронавирусом - 93,

вылечено - 5,

летальных случаев - нет

Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус.рф.