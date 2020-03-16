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Источник Правда.Ру

За сутки коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек

Здоровье

Всемирная организация здравоохранения сегодня сообщила, что за сутки, 16 марта, в мире число зараженных коронавирусом увеличилось почти на 14 тысяч человек. Умерли от COVID-2019 - 862.

Темпы распространения заболевания нарастают, буквально, на глазах.

Как следует из аналитического отчета ВОЗ,

на 00:00 часов 17 марта в 151 стране мира было

  • зарегистрировано 167511 зараженных коронавирусом, из них в Китае (очаге эпидемии) - 29
  • летальных исходов - 6606, из них вне Китая - 3388.

Сложнее всего в Европе обстановка складывается в

 

заражений

смертей

Италия

27980

2158

Испания

9942

342

Германия

7272

17

Франция

6633

148

¹данные актуальны на момент публикации материала

В России

  • число зараженных коронавирусом - 93,
  • вылечено - 5,
  • летальных случаев - нет

Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус.рф.

 

Темы воз сутки в мире пандемия статистика коронавирус
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