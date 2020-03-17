Почти 95% продавцов торговой площадки AliExpress возобновили работу после карантина. Теперь они обрабатывают заказы и отправляют товары.

"95% производителей из Китая на AliExpress вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме. Поставки товаров из Китая, которые в течение февраля и марта могли отправляться и доставляться с задержкой, восстанавливаются. Задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней", — сообщили представители компании "AliExpress Россия".