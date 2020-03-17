Граждане Украины массово скупают валюту. В банках заговорили о дефиците иностранной наличности.
Спрос на валюту вырос, а поставки долларов и евро из-за закрытия европейских границ сократились.
"В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту", — отметили в Нацбанке Украины.
Ранее украинские власти закрыли пропускные пункты на границе с Крымом. В стране введен общенациональный карантин, за нарушение которого ужесточено наказание. Кроме того, на Украине ограничили движение общественного транспорта, а с 18 марта закроют метро.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.