Украинцы скупают валюту в банках

Граждане Украины массово скупают валюту. В банках заговорили о дефиците иностранной наличности.

Спрос на валюту вырос, а поставки долларов и евро из-за закрытия европейских границ сократились.

"В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту", — отметили в Нацбанке Украины.

Ранее украинские власти закрыли пропускные пункты на границе с Крымом. В стране введен общенациональный карантин, за нарушение которого ужесточено наказание. Кроме того, на Украине ограничили движение общественного транспорта, а с 18 марта закроют метро.