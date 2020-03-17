Власти Украины остановили работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за распространения коронавируса нового типа в стране.
"Ограничения не касаются пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий", — сказано в сообщении Министерства по делам временно оккупированных территорий.
КПП будут закрыты до 3 апреля.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.