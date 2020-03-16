Трамп оценил снижение ключевой ставки в США

Трамп назвал очень важным и правильным решение Федеральной резервной службы США по ключевой ставки. Напомним, на фоне распространения коронавируса ее снизили до нуля.

Выступая на пресс-конференции, президент страны положительно оценил это решение:

"Я поздравляю ФРС с этим. Это замечательно для нашей страны".

Ранее Дональд Трамп сдал анализы на коронавирус. Они оказались отрицательными.