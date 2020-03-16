Трамп назвал очень важным и правильным решение Федеральной резервной службы США по ключевой ставки. Напомним, на фоне распространения коронавируса ее снизили до нуля.
Выступая на пресс-конференции, президент страны положительно оценил это решение:
"Я поздравляю ФРС с этим. Это замечательно для нашей страны".
Ранее Дональд Трамп сдал анализы на коронавирус. Они оказались отрицательными.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.