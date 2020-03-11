Границу между Абхазией и Грузией закроют

Пункты пропуска между Абхазией и Грузией закроют. Запрет будет действовать на въезд и выезд из Абхазии.

Это сделано для предотвращения распространения коронавируса.

"Службе государственной безопасности республики закрыть пункты пропуска на абхазско-грузинской государственной границе с 14 марта для выезда из Абхазии и въезда в Абхазию всех категорий граждан, за исключением работников Ингур ГЭС", — говорится в распоряжении исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганбы.

С 1 марта въезд в страну для всех иностранцев, кроме россиян, уже закрыт. Запрет будет действовать до 7 апреля.