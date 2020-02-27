Абхазия готовится закрыть границы

В Абхазию смогут проехать только граждане страны и России. Граждан других стран в Абхазию не пустят.

Запрет на въезд начнет действовать с 1 марта. Он введен для недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии:

"Временно, до 7 апреля 2020 года, ограничить въезд в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми Абхазии в соответствии с международными договорами установлен безвизовый режим".

Соответствующее распоряжение подписал и. о. президента Абхазии Валерий Бганба. Следить за его исполнением поручено генпрокурору страны.

Также на границах с Россией и Грузией установят тепловизоры и мобильные медицинские пункты. Всех въезжающих в Абхазию будут строго проверять.

Выдача туристических виз иностранцам временно приостановлена. Кроме того, Абхазия планирует закупить 500 российских тест-систем, которые позволят оперативно выявлять у пациентов коронавирус.