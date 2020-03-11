Экономику Италии поддержат крупной суммой денег. Правительство страны выделило 25 миллиардов евро.
Эти деньги пойдут на то, чтобы восстановить экономику страны, которая пошатнулась из-за вспышки коронавируса.
"Мы выделили невероятную сумму — €25 млрд, которая не будет использована сразу, но понадобится для преодоления всех трудностей в этой чрезвычайной ситуации", — заявил премьер Италии Джузеппе Конте.
Тем временем на Украине ввели общенациональный карантин. Он будет действовать с 12 марта по 3 апреля. В это время школы, вузы, детские сады, торговые и развлекательные центры закроют, авиасообщение с рядом стран ограничат.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.