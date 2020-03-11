На поддержку итальянской экономики выделили 25 млрд евро

Экономику Италии поддержат крупной суммой денег. Правительство страны выделило 25 миллиардов евро.

Эти деньги пойдут на то, чтобы восстановить экономику страны, которая пошатнулась из-за вспышки коронавируса.

"Мы выделили невероятную сумму — €25 млрд, которая не будет использована сразу, но понадобится для преодоления всех трудностей в этой чрезвычайной ситуации", — заявил премьер Италии Джузеппе Конте.

Тем временем на Украине ввели общенациональный карантин. Он будет действовать с 12 марта по 3 апреля. В это время школы, вузы, детские сады, торговые и развлекательные центры закроют, авиасообщение с рядом стран ограничат.