Общенациональный карантин ввели на Украине

Украинские власти ввели в стране карантин. Специальный режим будет действовать во всех регионах страны.

Это значит, что в школах и вузах прекратятся занятия, закроют детские сады, запретят массовые мероприятия с количеством участников более 200 человек, приостановят авиасообщение со странами, где зарегистрированы вспышки коронавируса, закроют большую часть КПП на границах, на 49 контрольно-пропускных пограничных пунктах оборудуют карантинную зону. Также будут закрыты развлекательные центры, отменены концерты, киносеансы, конференции.

Карантин будет действовать до 3 апреля. Он призван предотвратить распространение коронавируса на Украине. Такое решение приняли в правительстве Украины.

Стоит отметить, что в стране зарегистрирован только один случай заражения опасной болезнью.