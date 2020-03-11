Путин: спецслужбы США работают "глобально"

Американские спецслужбы работают так же глобально, как и российские. При этом специалисты обмениваются важной информацией.

О сотрудничестве двух стран в вопросах борьбы с терроризмом рассказал Владимир Путин. В интервью "20 вопросов Владимиру Путину" он напомнил, как недавно силовики США помогли предотвратить крупный теракт в Санкт-Петербурге.

"Вот эту ситуацию американцы отследили. Спасибо им большое, они передали. Я позвонил Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию. Наши много ловят. У нас они десятки предупреждают террористических актов, ловят, выхватывают", — заявил глава государства.

Ранее президент высказал мнение, что США хотят управлять Украиной, но за счет России. В частности, американские санкции против "Северного потока-2" гарантировали транспортировку газа в Европу через Украину. Россия за это заплатила.