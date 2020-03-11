Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Путин: США взяли Украину под внешнее управление

Мир

Москва платит за транзит газа в Европу через Украину. Таким образом, США управляют Украиной за счет России, а сами финансирования не оказывают.

Такое мнение высказал в интервью "20 вопросов Владимиру Путину" президент страны.

"Они Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги, — сказал глава государства.

США ввели санкции против газопровода "Северный поток -2", чтобы гарантировать газовые поставки в страны Евросоюза именно через Украину. По мнению Путина, после оформления нового соглашения между Москвой и Киевом американцы свои санкции должны были бы отменить, но этого не произошло.

Ранее украинский политик Александр Турчинов заявлял, что Москва планировала захватить Киев. По его мнению, полномасштабная военная операция была запланирована на 1 марта 2014 года.

Темы сша санкции украина интервью газопровод владимир путин 20 вопросов владимиру путину
Новости Все >
Жители Екатеринбурга аннулируют часть туров из-за скачка курса валют
Во времена динозавров день на Земле был на полчаса короче
Назван состав мужской сборной России на этап КМ по биатлону в Осло
"Аталанта" и "Лейпциг" впервые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Тест на коронавирус прошли 40 тыс. жителей Ростовской области
Японский министр исключил отмену или перенос Олимпиады-2020
В Таганроге состоялся конкурс красоты для женщин элегантного возраста
О пяти ранних симптомах рака печени рассказали онкологи
Россия защитит права задержанного в США россиянина
Цена нефтяной корзины ОПЕК рухнула почти на 14%
Последние материалы
"Аталанта" и "Лейпциг" впервые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Тест на коронавирус прошли 40 тыс. жителей Ростовской области
Японский министр исключил отмену или перенос Олимпиады-2020
В Таганроге состоялся конкурс красоты для женщин элегантного возраста
О пяти ранних симптомах рака печени рассказали онкологи
Россия защитит права задержанного в США россиянина
Цена нефтяной корзины ОПЕК рухнула почти на 14%
Путин: США взяли Украину под внешнее управление
В России возможен финансовый кризис, прогнозируют эксперты
Назван состав сборной России на последние этапы КМ по лыжным гонкам
Популярное
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США

Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.

Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Общество
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Новости Европы
Human Rights Watch обвинила Грецию в нарушении важнейших прав беженцев
Игорь Буккер Астероиды: какую опасность они несут землянам Игорь Буккер Соломон Соловьев От балета до интернета - все создано с любовью - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Как выйти из нового нефтяного кризиса с праздником Любовь Степушова
Комментарии
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Над городом Сан-Паулу пролетел медузообразный НЛО
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Тест на коронавирус прошли 40 тыс. жителей Ростовской области
В России возможен финансовый кризис, прогнозируют эксперты
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Наталья Бочкарева заявила, что не первый год соблюдает строгий пост
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ