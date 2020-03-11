Путин: США взяли Украину под внешнее управление

Москва платит за транзит газа в Европу через Украину. Таким образом, США управляют Украиной за счет России, а сами финансирования не оказывают.

Такое мнение высказал в интервью "20 вопросов Владимиру Путину" президент страны.

"Они Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги, — сказал глава государства.

США ввели санкции против газопровода "Северный поток -2", чтобы гарантировать газовые поставки в страны Евросоюза именно через Украину. По мнению Путина, после оформления нового соглашения между Москвой и Киевом американцы свои санкции должны были бы отменить, но этого не произошло.

Ранее украинский политик Александр Турчинов заявлял, что Москва планировала захватить Киев. По его мнению, полномасштабная военная операция была запланирована на 1 марта 2014 года.