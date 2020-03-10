Турчинов рассказал, как Москва хотела захватить Киев

Украинский политик Александр Турчинов сообщил, что Москва намеревалась в 2014 году захватить Киев.

"Начало полномасштабной военной операции в континентальной Украине. В том числе взятие Киева без особого сопротивления, было запланировано на 1 марта", - заявил Турчинов.

По его словам, ввод российский войск на Украину должен был произвестись под видом возвращения власти законно избранному президенту Виктору Януковичу, который должен был попросить Владимира Путина помочь стабилизировать ситуацию в стране.

В тот момент Турчинов исполнял обязанности президента страны и хотел ввести военное положение.