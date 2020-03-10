У командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики обнаружили коронавирус после поездки в Германию.

"После возвращения с военного совета в Германии у генерала Мики подтверждено наличие коронавируса. Лица, сопровождавшие генерала, были изолированы. Командующий чувствует себя хорошо", - сообщили в министерстве национальной обороны республики.