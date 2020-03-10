У командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики обнаружили коронавирус после поездки в Германию.
"После возвращения с военного совета в Германии у генерала Мики подтверждено наличие коронавируса. Лица, сопровождавшие генерала, были изолированы. Командующий чувствует себя хорошо", - сообщили в министерстве национальной обороны республики.
На данный момент в Польше зафиксировано 20 случаев заболевания коронавирусом.
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