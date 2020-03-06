Опять покрышки на Майдане: это ультиматум Зеленскому

Люди в черных масках спокойно и по-деловому складывали вчера на киевском Майдане покрышки.

Черновол - ультиматум Зеленскому

Как оказалось, это сторонники бывшего депутата Рады Татьяны Черновол.

Как передает ИА "Русская весна", они вышли "на знаковое место", чтобы потребовать от президента Зеленского немедленно уволить заместителя директора ГБР¹ Александра Бабикова. Акция едва не переросла в потасовку, когда к ее участникам подошел участник Майдана, который начал критиковать Черновол.

"Мы всегда добиваемся своего"

"Мы победили Януковича, победим и любого, кто ведет нашу страну к капитуляции. Поэтому я сейчас ставлю условие Зеленскому. Немедленно уволить заместителя руководителя ГБР Бабикова — человека, который собирается переписывать историю Украины в угоду Кремлю. И выбора у Зеленского нет. Не выполнит — закончит так же позорно, как закончил Янукович", — заявила Черновол.

Час "икс" сегодня

Чтобы проверить, выполнил ли Владимир Зеленский их условия, Черновол и ее сторонники собираются сегодня, 6 марта, в 9:30 устроить акцию под стенами ГБР.

¹Государственное бюро расследований