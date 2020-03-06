Как одесские попы-раскольники имущество храма делили

Одесское издание "Трасса 95" рассказывает сегодня о том, как рьяно сражаются за имущество раскольники — прихожане так называемой Православной Украинской церкви.

драка украинских священников

В годовщину официальной передачи томоса об автокефалии Православной церкви Украины предстоятелю созданной церковной структуры митрополиту Епифанию от патриарха Константинопольского Варфоломея и спустя почти 2 месяца после того, как бывший патриарх раскольнического Киевского патриархата Филарет (Денисенко) "передумал" и отказался от "самостоятельности", в одном из одесских храмов подрались настоятели.

Из-за чего и как попы дерутся

По данным издания, суть конфликта — имущественный спор за храм Рождества Христова между Православной церковью Украины (ПЦУ) и Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП), который тянется больше года.

Как видно на опубликованном "Трасса-95" видео, зачинщиками драки стали две немолодые женщины.

Их попытался было разнять священник, но почему — то передумал и ввязался в потасовку.

Драка после этого становится массовой. И вот уже какого-то служителя на полу бьют ногами.