Одесское издание "Трасса 95" рассказывает сегодня о том, как рьяно сражаются за имущество раскольники — прихожане так называемой Православной Украинской церкви.
В годовщину официальной передачи томоса об автокефалии Православной церкви Украины предстоятелю созданной церковной структуры митрополиту Епифанию от патриарха Константинопольского Варфоломея и спустя почти 2 месяца после того, как бывший патриарх раскольнического Киевского патриархата Филарет (Денисенко) "передумал" и отказался от "самостоятельности", в одном из одесских храмов подрались настоятели.
По данным издания, суть конфликта — имущественный спор за храм Рождества Христова между Православной церковью Украины (ПЦУ) и Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП), который тянется больше года.
Как видно на опубликованном "Трасса-95" видео, зачинщиками драки стали две немолодые женщины.
Их попытался было разнять священник, но почему — то передумал и ввязался в потасовку.
Драка после этого становится массовой. И вот уже какого-то служителя на полу бьют ногами.
Действо сопровождается криком, шумом и ненормативной лексикой. Участников не смущает ни место, ни то, что сейчас время православного поста. На кону-то имущество храмовое….
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