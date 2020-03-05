Вчера Верховная Рада Украины произвела рокировку в кабмине страны: там сменился премьер и целый ряд "министров попроще".
Новым главой правительства вместо ушедшего, наконец, в отставку Гончарука (он, напомним, писал заявления три раза и дважды забирал их обратно — подробнее здесь и здесь) назначен Денис Шмыгаль, ранее занимавший пост вице-премьера и отвечавший за развитие общин и территорий.
Но вот политики поопытнее нынешних мнения этого не разделяют. Например, Владимир Олейник, экс-депутат Верховной Рады, уверен, что "хрен редьки не слаще".
"Есть такая пословица из басни: "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!". На этом примере очень легко показать ситуацию на Украине. Премьер должен быть профессионалом, а Шмыгаль — летун, было такое понятие в советское время. Означало оно, что человек там побыл немножко, здесь посидел… и ничего важного не сделал нигде. Так и со Шмыгалем. Кто-то его на высокий пост поставил, и кто-то будет им управлять", — говорит Олейник.
По словам политика, кабмин сродни оркестру, который подбирает дирижер:
"В данном же случае дирижер — премьер — не подбирает команду, ему будут назначать министров. Это очевидно. А после, когда всех рассадят, у каждого будет своя "партитура", выданная Соросом, конкретным иным олигархом или группировкой — не суть важно. Интересы будут разные. Потому там звучать будет не гопак, а похоронный марш для Украины".
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