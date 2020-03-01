Украинский премьер опять хочет уйти в отставку из-за Коломойского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Украинские СМИ считают, что причиной может быть конфликт с бизнесменом Игорем Коломойским. Недавно правительство сменило руководителей трех энергокомпаний, среди которых была и "Центрэнерго". Этой компанией управлял якобы представитель Коломойского.

Ранее в партии "Слуга народа" уже рассматривал возможные кандидатуры на пост премьера страны. В кулуарах звучало имя бывшего главы офиса Зеленского Андрея Богдана.