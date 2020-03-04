Украинский премьер Алексей Гончарук ушел в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук покинул свой пост. Он написал заявление с прошением об отставке, его приняли в Верховной раде.

Свой пост Гончарук занимал меньше года и был самым молодым премьером в истории страны.

"Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", — написал в своем заявлении от 3 марта экс-премьер.

Проект постановления об отставке Гончарука размещен на сайте парламента Украины. Сегодня Верховная Рада рассмотрела заявление и приняла его.

Теперь Украину ждет обновление всего кабинета министров: по закону страны при отставке премьер-министра распускается все правительство.