1160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано Всемирной организацией здравоохранения за пределами материкового Китая.
"На начало дня 2 марта в мире
ВОЗ до сих пор считает, что говорить о пандемии коронавируса пока рано, и называет происходящее "эпидемиями в разных частях мира".
Однако эпидемиологи Оксфорда и Гарварда — как пишет научный журнал Science — с экспертами не согласны.
"Они бьют тревогу: коронавирус COVID-19 распространился по всей планете. Контроль на границах и отслеживание контактов заболевших уже не помогают. Пора менять всю стратегию", — пишет Science.
"Все пред принимавшиеся ранее усилия — ограничения авиаперелетов, закрытие границ, отслеживание контактов заболевших, карантины — все это позволило нам выиграть у COVID-19 немножко времени на поиски вакцины, лекарств, обучение медиков. Теперь этого уже мало. Надо усиливать меры на местах: готовить к притоку пациентов больницы, возможно, превентивно вводить такой же драконовский карантин на целые города, как это сделали в Китае". (цитата Science)
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".