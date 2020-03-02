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ВОЗ: в мире 1160 человек заражено коронавирусом за сутки

Мир

1160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано Всемирной организацией здравоохранения за пределами материкового Китая.

"На начало дня 2 марта в мире

  • 7169 человек в 58 странах инфицировано COVID-19,
  • умерли 104 больных (из них 18 — за минувшие сутки),
  • 1 марта первые зараженные выявлены в Катаре, Монако, Эквадоре, Ирландии и Азербайджане,
  • в материковой Китае зараженных 79968,
  • из них скончались 2873,
  • по всему миру коронавирус поразил 87137 человек", — говорится в ежедневном отчете ВОЗ.

Эпидемиологи против ВОЗ

ВОЗ до сих пор считает, что говорить о пандемии коронавируса пока рано, и называет происходящее "эпидемиями в разных частях мира".

Однако эпидемиологи Оксфорда и Гарварда — как пишет научный журнал Science — с экспертами не согласны.

"Они бьют тревогу: коронавирус COVID-19 распространился по всей планете. Контроль на границах и отслеживание контактов заболевших уже не помогают. Пора менять всю стратегию", — пишет Science.

Кристофер Дай, эпидемиолог из Оксфорда:

"Все пред принимавшиеся ранее усилия — ограничения авиаперелетов, закрытие границ, отслеживание контактов заболевших, карантины — все это позволило нам выиграть у COVID-19 немножко времени на поиски вакцины, лекарств, обучение медиков. Теперь этого уже мало. Надо усиливать меры на местах: готовить к притоку пациентов больницы, возможно, превентивно вводить такой же драконовский карантин на целые города, как это сделали в Китае". (цитата Science)

Темы воз пандемия коронавирус эпидемиолог заражено за сутки
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