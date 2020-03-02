ВОЗ: в мире 1160 человек заражено коронавирусом за сутки

1160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано Всемирной организацией здравоохранения за пределами материкового Китая.

"На начало дня 2 марта в мире

7169 человек в 58 странах инфицировано COVID-19,

умерли 104 больных (из них 18 — за минувшие сутки),

1 марта первые зараженные выявлены в Катаре, Монако, Эквадоре, Ирландии и Азербайджане,

в материковой Китае зараженных 79968,

из них скончались 2873,

по всему миру коронавирус поразил 87137 человек", — говорится в ежедневном отчете ВОЗ.

Эпидемиологи против ВОЗ

ВОЗ до сих пор считает, что говорить о пандемии коронавируса пока рано, и называет происходящее "эпидемиями в разных частях мира".

Однако эпидемиологи Оксфорда и Гарварда — как пишет научный журнал Science — с экспертами не согласны.

"Они бьют тревогу: коронавирус COVID-19 распространился по всей планете. Контроль на границах и отслеживание контактов заболевших уже не помогают. Пора менять всю стратегию", — пишет Science.

Кристофер Дай, эпидемиолог из Оксфорда: