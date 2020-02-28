Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

США имеют налоговые претензии к Олегу Тинькову

Мир

Российский предприниматель Олег Тиньков попал под прицел налоговой службы США. Американцы имеют ряд налоговых претензий к бизнесмену.

США инициировали судебные слушания по этому вопросу. Они пройдут в феврале-апреле в Лондоне. В компании Тинькова подчеркнули, что вопрос решится в ближайшее время.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что банк Олега Тинькова будет платить по 300 миллионов рублей ежегодно Российской премьер-лиге, а название турнира изменят на "Тинькофф РПЛ". Президент кредитного учреждения заявил, что не в курсе такого спонсорского контракта.

лондон олег тинькоф налоговая служба сша
Последние материалы
МТС поддержит экологические стартапы
В Арктике пригодятся: армия РФ получит палатки с климат-контролем
СБР подарил автомобиль первому тренеру Логинова
К европейским границам стягиваются тысячи беженцев
Вирус у дверей: COVID-2019 может заразить Россию
Австрийский посол: санкции против "Северного потока-2" нужно отменить
Дмитрий Журавлев: неполитичность нового премьера вызывает оптимизм
США имеют налоговые претензии к Олегу Тинькову
Анна Седокова раскрыла секрет красивой кожи и фигуры
Появилось видео взрыва в квартире на улице Замшина в Петербурге
Популярное
Новости Европы
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику

Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.

Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Правительство
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Ближний Восток
Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии
Мир. Новости мира
Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения
Соломон Соловьев Романтики с большой дороги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Знание русского языка улучшает жизнь граждан бывшего СССР Любовь Степушова Игорь Буккер Ямы на дорогах: как получить компенсацию автомобилисту Игорь Буккер
Комментарии
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
"Украины нет": "приговор" Суркова и что об этом думают в Киеве
Самолет ВВС США попал под прицел китайского боевого лазера
Вирус у дверей: COVID-2019 может заразить Россию
Коронавирус: когда, к чему и как готовиться
Вирус у дверей: COVID-2019 может заразить Россию
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Вирус у дверей: COVID-2019 может заразить Россию
Кто провалил всю работу по ближнему зарубежью?
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
Коронавирус: когда, к чему и как готовиться
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
"Единая Россия" сменит имя и лидера
"Единая Россия" сменит имя и лидера
"Единая Россия" сменит имя и лидера
48-летняя Лера Кудрявцева раскрыла секрет своей красоты
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
Почему в России больниц без удобств все больше
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ