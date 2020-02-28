США имеют налоговые претензии к Олегу Тинькову

Российский предприниматель Олег Тиньков попал под прицел налоговой службы США. Американцы имеют ряд налоговых претензий к бизнесмену.

США инициировали судебные слушания по этому вопросу. Они пройдут в феврале-апреле в Лондоне. В компании Тинькова подчеркнули, что вопрос решится в ближайшее время.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что банк Олега Тинькова будет платить по 300 миллионов рублей ежегодно Российской премьер-лиге, а название турнира изменят на "Тинькофф РПЛ". Президент кредитного учреждения заявил, что не в курсе такого спонсорского контракта.