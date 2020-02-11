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Президент банка "Тинькофф" не в курсе спонсорского контракта с РПЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент банка "Тинькофф" Олег Тиньков прокомментировал информацию о спонсорском контракте с Российской премьер-лигой (РПЛ). Ранее СМИ сообщили о том, что банк будет платить РПЛ 300 млн рублей в год, а название турнира будет изменено на "Тинькофф РПЛ".

Журналисты и болельщики восприняли информацию неоднозначно. Дело в том, что Олег Тиньков в 2014 году заявил, что "никогда не будет спонсировать российский футбол", а также назвал российских футболистов "обсосами".

Тиньков разместил пост в Instagram, в котором отметил, что не занимается операционным управлением банка. Бизнесмен по-прежнему не собирается смотреть РПЛ и не в курсе того, действительно ли состоялась сделка между банком и лигой.

"Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну за исключением "Зенита", все-таки я из Питера, и это, правда, единственная евро-уровня команда. Но "Тинькофф" так решил, у банка миллионы владельцев карт, и это болельщики футбола и банк их хочет поддержать, как я понял… Прекрасно! У "Тинькофф" бюджет на маркетинг и спонсорство 10 млрд в 2020 году — пусть как хотят, так и тратят", — написал Тиньков.

Владелец банка отметил, что все его слова 2014 года остаются в силе, а он сам является болельщиком английской премьер-лиги.

"Все мои слова от 2014 остаются в силе (справедливости ради Дюков, Галицкий и кто там ещё делают российский футбол, конечно, лучше). Я всего лишь акционер! Я не лезу в управление! Наверное, наш англичанин Оливер Хьюз полюбил российский футбол. А я пока смотрю английскую премьер-лигу", — подытожил Тиньков.

Темы рпл футбол олег тиньков
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