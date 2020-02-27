Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику

Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участниками только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.

Страны так называемой "старой Европы" твердо дали понять всем остальным "членам европейской семьи", что намерены значительно сократить свои дотации в "общий котел", ибо им надоело "тянуть на своей шее восточноевропейских паразитов вроде прибалтийских государств".

Позиция "богатых родственников"

После того, как "семью" покинула "вторая экономика" — Великобритания — бюджет Брюсселя "похудел" на €75 млрд. И, если оставить финансирование программ на прежнем уровне, то компенсировать недостачу придется тем, кто остался. А "лишних" денег ни у кого нет.

"Сокращать важные для всех статьи расходов неразумно. Выход один. Вспомнить о том, что страны Новой Европы за 15 лет членства в Евросоюзе уже получили из Брюсселя более чем достаточно для преодоления отставания от Западной Европы и Скандинавии и теперь могут жить за свой счет", — так можно обозначить позицию Европы "старой".

Позиция "родственников бедных"

"Новички", понятное дело, с таким раскладом не согласны. И даже создали в ЕС "группу друзей сплоченности", куда вошли, помимо бывших стран соцлагеря и трех Прибалтийских республик, еще Греция, Португалия, Мальта. Объединив таким образом усилия, они блокируют все попытки урезать "программы ЕС по поддержке беднейших стран".

В ход шли шантаж и истерики

Пытаясь отстоять денежные дотации, к примеру, президент и глава МИД Литвы вдруг "забыли" обо всех "успехах" своей страны. Теперь, по их словам,

"Литва —

очень бедная страна,

экономика ее недостаточно развитая,

страна — донор, поставляющий Евросоюзу гастарбайтеров,

и на основании перечисленного вправе рассчитывающая на компенсации за оккупацию и депопуляцию."

"А если денег не дадите, мы устроим блокаду Калининграду!" — пригрозили литовцы, исчерпав аргументы (правда, почему этим пытаются пугать ЕС, а не Москву — загадка, — прим. ред)

Что пишут СМИ

Как сообщают сразу несколько ведущих изданий Европы,

"через 5 часов после открытия саммит был остановлен из-за многочисленных разногласий лидеров стран — участниц ЕС".

Причина, как следует из материалов СМИ, в том, что полемика достигла такого накала, что дальше, говоря по-русски, — только в морду.

Но и после перерыва договориться участникам саммита и утвердить семилетний бюджет ЕС так и не удалось.

Потому что в противовес "группе друзей сплоченности" образовалась "экономная пятерка", куда вошли Германия, Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды.

И они вместе твердо завили: