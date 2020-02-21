В партии Зеленского не рекомендовали общаться с российскими СМИ

В список нерекомендованных к общению у членов партии "Слуга народа" попали журналисты российских СМИ. С украинскими журналистами депутатам Верховной рады от этой партии общаться можно.

"У нас есть чёткая рекомендация по общению с российскими СМИ — на них табу", — сказала замглавы фракции Евгения Кравчук в интервью украинской газете.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Владимир Зеленский ведет себя "как мальчик, которому могут уши надрать". Такое мнение высказал доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии РГГУ Геннадий Козырев.