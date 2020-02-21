В список нерекомендованных к общению у членов партии "Слуга народа" попали журналисты российских СМИ. С украинскими журналистами депутатам Верховной рады от этой партии общаться можно.
"У нас есть чёткая рекомендация по общению с российскими СМИ — на них табу", — сказала замглавы фракции Евгения Кравчук в интервью украинской газете.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Владимир Зеленский ведет себя "как мальчик, которому могут уши надрать". Такое мнение высказал доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии РГГУ Геннадий Козырев.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.