Участников протеста в Полтавской области задержали

Несколько человек задержали в Полтавской области. Все они были участниками протестной акции.

Украинцы выступали против организации карантина на их территории. Именно сюда — в поселок Новые Санжары — привезут эвакуированных из Китая соотечественников и иностранцев. Они пройдут двухнедельный карантин в местном медцентре Нацгвардии.

"Есть несколько задержанных людей, сейчас устанавливаются их личности, им выпишут административные протоколы, и, я так полагаю, они будут дома. Я не вижу больших критических ситуаций", — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Для обеспечения порядка в поселок сгоняют бронетехнику.

Ранее сообщалось, что организаторами протеста оказались не местные жители. Власти назвали это политической провокацией.