Полиция Украины ищет организаторов протестов в Полтавской области

Политической провокацией назвали протесты жителей села Новые Санжары против размещения на их территории эвакуированных из Китая. Противостояние с полицией случилось 20 февраля.

В МВД Украины заявили, что призывы к протестам изначально появились в социальных сетях.

"Сейчас полиция изучает тех, кто призывал в социальных сетях к тому, чтобы выходить перекрывать пути. Мы видим, что там замечены вовсе не местные жители, что там есть признаки политической провокации", — рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он подчеркнул, что полиция будет жестко пресекать такие волнения и найдет организаторов провокаций.

Напомним, что из китайкой Ухани, где случилась вспышка коронавируса, эвакуировали 73 человека — украинцев и иностранцев. Они пройдут двухнедельный карантин в медицинском центре нацгвардии Украины "Новые Санжары".