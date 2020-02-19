Россия и Катар будут вместе бороться против террора

Информацией о террористах и борьбе с ними будут обмениваться Россия и Катар. К такому решению пришли представители двух стран на встрече.

Сейчас в Дохе находится секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Важные темы безопасности в Ближневосточном регионе и транснациональной преступности он обсудил с директором Агентства по нацбезопасности Катара Абдаллой аль-Хулейфи.

По итогам встречи подписал меморандум о взаимопонимании. В документе говорится о регулярном обмене информацией, проведении консультаций. Страны будут предоставлять друг другу данные по незаконному обороту наркотиков и оружия, пиратству, торговле людьми, экономическим и другим преступлениям.