Власти Соединенных Штатов направят Украине финансовую помощь в размере $38 млн.
Деньги эти "целевые": потратить их Киев сможет только на реализацию программы "Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодёжь".
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте американского Агентства по международному развитию.
Как следует из документа, мероприятия, которые на Украине будут проводиться в рамках указанной программы,
"помогут молодым украинцам в возрасте от 10 до 35 лет определить общий набор ценностей и реализовать собственное видение страны".
Координатором программы и одновременно контролером над использованием средств станет региональное представительство USAID.
"Нижняя возрастная граница целевой аудитории определена с учетом важности раннего подросткового возраста, когда у молодежи начинают формироваться постоянная жизненная позиция и модели социального взаимодействия и поведения", — полагают в заокеанские кураторы.
По словам представителя американского агентства, именно сейчас у украинской молодежи
"есть уникальная возможность возглавить переход к демократии, так как у власти страны находятся молодые лидеры: президент Владимир Зеленский и самый молодой в истории страны парламент".
Вероятно, на часть этих денег рассчитывал президент Зеленский, когда говорил о необходимости украинизировать молодежь Донбасса и поручал своим министрам разработать для этого специальные программы.
Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
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