США выделит $38 млн Украине на развитие "демократических ценностей"

Власти Соединенных Штатов направят Украине финансовую помощь в размере $38 млн.

Деньги эти "целевые": потратить их Киев сможет только на реализацию программы "Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодёжь".

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте американского Агентства по международному развитию.

На что же пойдут американские деньги?

Как следует из документа, мероприятия, которые на Украине будут проводиться в рамках указанной программы,

"помогут молодым украинцам в возрасте от 10 до 35 лет определить общий набор ценностей и реализовать собственное видение страны".

Координатором программы и одновременно контролером над использованием средств станет региональное представительство USAID.

Почему такое внимание к подросткам и молодежи?

"Нижняя возрастная граница целевой аудитории определена с учетом важности раннего подросткового возраста, когда у молодежи начинают формироваться постоянная жизненная позиция и модели социального взаимодействия и поведения", — полагают в заокеанские кураторы.

По словам представителя американского агентства, именно сейчас у украинской молодежи

"есть уникальная возможность возглавить переход к демократии, так как у власти страны находятся молодые лидеры: президент Владимир Зеленский и самый молодой в истории страны парламент".

Вероятно, на часть этих денег рассчитывал президент Зеленский, когда говорил о необходимости украинизировать молодежь Донбасса и поручал своим министрам разработать для этого специальные программы.

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