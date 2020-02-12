Киев должен предоставить максимально комфортные для молодежи Донбасса условия получения украинского гражданства. Для этого нужно разработать специальную программу интеграции.
Такую задачу поставил президент Незалежной перед представителями ряда министерств на совещании, которое он провел 11 февраля.
"Пока на востоке Украины продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые живут на временно оккупированных территориях. Это недопустимо. Мы должны бороться за своих граждан", — сказал Зеленский.
По словам украинского лидера, первостепенная задача власти страны — разработать специальную программу, посредством которой
"молодые люди, живущие на оккупированных территориях и по каким-то причинам не имеющие возможности переехать подконтрольные Украине территории:
Согласно поручению Зеленского, программа "интеграции молодежи Донбасса в украинское общество" должна быть разработана до 1 марта.
Напомним, что за сутки это уже вторая демонстрация украинским президентом "заботы о жителях востока Украины". 11 февраля Андрей Ермак, тогда еще работавший в статусе помощника президента (теперь он — руководитель офиса главы государства — прим. ред) заявлял, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.