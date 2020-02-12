Зеленский решил украинизировать молодежь Донбасса

Киев должен предоставить максимально комфортные для молодежи Донбасса условия получения украинского гражданства. Для этого нужно разработать специальную программу интеграции.

Такую задачу поставил президент Незалежной перед представителями ряда министерств на совещании, которое он провел 11 февраля.

С чего вдруг возникла такая идея

"Пока на востоке Украины продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые живут на временно оккупированных территориях. Это недопустимо. Мы должны бороться за своих граждан", — сказал Зеленский.

В чем Зеленский видит "интеграцию"

По словам украинского лидера, первостепенная задача власти страны — разработать специальную программу, посредством которой

"молодые люди, живущие на оккупированных территориях и по каким-то причинам не имеющие возможности переехать подконтрольные Украине территории:

получат гражданство Украины,

возможность получить украинское образование,

шанс устроить дальнейшую жизнь и карьеру на территории, контролируемой Украиной".

Сроки предельно сжаты

Согласно поручению Зеленского, программа "интеграции молодежи Донбасса в украинское общество" должна быть разработана до 1 марта.

Напомним, что за сутки это уже вторая демонстрация украинским президентом "заботы о жителях востока Украины". 11 февраля Андрей Ермак, тогда еще работавший в статусе помощника президента (теперь он — руководитель офиса главы государства — прим. ред) заявлял, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.